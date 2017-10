Please enable Javascript to watch this video

MILWAUKEE -- Believe it or not -- there's two months until Christmas. Mike Joyce from Meijer joins FOX6 WakeUp to talk about this year's hottest holiday toys.

Top Toys and Electronics include:

• L.O.L. Surprise Tots Dolls Series 2

• Pie Face Sky High

• Hatchimals Surprise

• Tickle Me Elmo

• FurReal Roarin` Tyler

• Easy Braids

• Paw Patrol Sea Patroller

• Swing and Sling Spidey

• Recoil

• Nerf Nemesis

• Hot Wheels Roto Revolution

• Nintendo Switch

• Super Nintendo Classic Edition