Free beer: List of bars where you can get a free brew Friday is revealed

MILWAUKEE — The Milwaukee Brewers beat the Colorado Rockies in the NLDS, and that means free beer for Brewers fans!

Miller Brewing Company and Coors Brewing Company made a wager ahead of the NLDS — offering free beer in the winning city — limit one per person.

Coors Light will pick up the beer tab for your first round of Miller Lite on Friday, Oct. 12 between 3 p.m. and 5 p.m. at these bars:

• 13TH POUR BAR 3675 S 13TH ST

• AJ BOMBERS 1247 N WATER ST

• AMELIAS 724 E LAYTON AVE

• BAY STREET PUB 338 E BAY STREET

• BELMONT 784 N. JEFFERSON ST

• BRASS MONKEY 11904 W GREENFIELD AVE

• BRASS MONKEY TWO PUB & GRILL 700 E LAYTON AVE

• BRAT HOUSE 1013 N OLD WORLD 3RD ST

• BRAUNS POWER HOUSE 7100 W NATIONAL AVE

• BREWSKIS SPORTS CLUB 304 N 76TH ST

• BROTHERS 1209 N. WATER ST

• BUCK BRADLEYS 1019 N OLD WORLD 3RD ST

• BUCKHORN INN 9461 S 27TH ST

• BUCKSHOT 3219 S 13TH ST

• BULL SHOOTER SALOON 604 S 64TH ST

• CAFFREYS PUB 717 N 16TH ST

• CALDERONE CLUB 842 N. OLD WORLD 3RD ST

• CAMP BAR 6600 W NORTH AVE

• CAMP BAR 525 MENOMONEE ST

• CAMP BAR SHOREWOOD 4044 N OAKLAND

• CANTINA 1110 N. OLD WORLD THIRD

• CAPTN NICKS 1503 S 81ST ST

• CESARS INN 5527 W NATIONAL AVE

• CLUB BRADY 1339 E BRADY ST

• CLUB PARAGON 3578 S 108TH ST

• COACHS PUB & GRILL 5356 S 13TH ST

• COLONEL HARTS 7342 W STATE ST

• CORNER PUB 7602 W LISBON AVE

• DALE ZS ON TOUR 3585 S HOWELL AVE

• DANNY LYNCH BAR 2300 S 108TH ST

• DIX 739 S 1ST ST

• DOC’S COMMERCE 754 N. 4TH ST

• DOPPS BAR & GRILL 1753 S 68TH ST

• DRINK WISCONSINBLY PUB 135 E NATIONAL AVE

• DUGOUT 54 5328 W BLUE MOUND RD

• DUKES ON WATER 158 E JUNEAU AVE

• FAIRVIEW TAP 6712 W FAIRVIEW AVE

• FAT DADDYS 120 W NATIONAL AVE

• FIN N FEATHER 4060 W LOOMIS RD

• FLANNERYS 425 E WELLS ST

• FLAPPERS 7527 W BECHER ST

• FRANKS POWER PLANT 2800 S KINNICKINNIC AVE

• FRIENDS ON FOREST HOME 5614 W FOREST HOME AVE

• GOLDEN LION 1709 RAWSON AVE

• GRAINGERS PUB & GRILL 3400 W LOOMIS RD

• GUZZLERS SPORTS LOUNGE 7408 W WALKER ST

• HAPPY TAP 6801 W BELOIT RD

• HARP IRISH PUB 113 E JUNEAU AVE

• HI HAT LOUNGE 1701 N ARLINGTON PL

• HIDEAWAY PUB & EATERY 9643 S 76TH ST

• HOOLIGANS 2017 E. NORTH AVE

• HOSED ON BRADY 1689 N FRANKLIN PL

• ICEHOUSE 4238 W. ORCHARD

• IZZY HOPS 2311 N. MURRAY

• J & BS BLUE RIBBON BAR & GRILL 5230 W BLUE MOUND RD

• JACKS AMERICAN PUB 1323 E BRADY ST

• JACKSONS BLUE RIBBON PUB 1203 N 10TH ST

• JERSEYS PUB & GRILL 4024 S HOWELL AVE

• JIM DANDY’S 8900 S. 27TH ST

• JO CATS PUB 1311 E BRADY ST

• JOES K RANCH 4840 S WHITNALL AVE

• KAMS CORNER TAP 8340 W LISBON AVE

• KELLYS BLEACHERS 5218 W BLUE MOUND RD

• KING PINS 4102 S KINNICKINNIC AVE

• KIPS INN 837 S 108TH ST

• KLINGER’S EAST 920 E. LOCUST

• LANDMARK LANES 2220 N FARWELL AVE

• LEFFS LUCKY TOWN 7208 W STATE ST

• LIQUID JOHNNYS 540 S 76TH ST

• MAJOR GOOLSBYS 340 W KILBOURN AVE

• MALONES ON BRADY 1329 E BRADY ST

• MC GINNS 5901 W BLUEMOUND RD

• MCBOBS PUB & GRILL 4919 W NORTH AVE

• MCGILLYCUDDYS 1135 N WATER ST

• MIKEYS 811 N JEFFERSON ST

• MILLER TIME PUB 509 W. WISCONSIN AVE

• MILWAUKEE BRAT HOUSE 4022 N OAKLAND AVE

• MORTIMERS PUB 7023 W ADLER ST

• MOS IRISH PUB 142 W WISCONSIN AVE

• MOS IRISH PUB 10842 W BLUEMOUND RD

• MOTOR BAR & RESTAURANT 401 W CANAL ST

• MURPHYS IRISH PUB 1615 W WELLS ST

• NATTY OAKS PUB & EATERY 11505 W NATIONAL AVE

• NETWORK 9541 W CLEVELAND AVE

• NEWPORT 939 E CONWAY ST

• NICKY KS 5444 S 27TH ST

• NOMAD SC 750 N. JEFFERSON

• NOMAD WORLD PUB 1401 E BRADY ST

• OAK BARREL PUBLIC HOUSE 1033 N OLD WORLD 3RD ST

• OBRIENS TAVERN 4928 W VLIET ST

• OLYDIAS 338 S 1ST ST

• PARK VIEW PUB 7651 N TEUTONIA AVE

• PARKWAY PUB 1675 S 44TH ST

• PAULIES PUB 8031 W GREENFIELD AVE

• RAWSON PUB 5621 W RAWSON AVE

• RAY & DOTS 6351 W GRANGE AVE

• RED BAR 2245 E SAINT FRANCIS AVE

• RED ROCK SALOON 1225 N WATER ST

• REGANOS 1004 E BRADY ST

• ROLLIES 7751 N TEUTONIA AVE

• ROMEYS PLACE 7 508 S NORTH CAPE RD

• ROUNDING THIRD 6317 W BLUEMOUND RD

• SAMS TAP 3118 S CHASE AVE

• SAZS STATE HOUSE RESTAURANT 5539 W STATE ST

• SCOOTERS 9000 W NATIONAL AVE

• SCOOTERS 154 E JUNEAU AVE

• SCOTTYS BAR & PIZZA PLACE 3921 S CLEMENT AVE

• SHAMROX 6851 W. BELIOT

• SILVER SPRING TAP 3530 W SILVER SPRING DR

• SOBELMANS AT MARQUETTE 1601 W WELLS ST

• SOBELMANS PUB & GRILL 1900 W SAINT PAUL AVE

• SOUTH SHORE PARK PAVILION 2900 S SHORE DR

• SPITFIRES ON STATE 5018 W STATE ST

• STENYS 800 S 2ND ST

• STEVES ON BLUEMOUND 5841 W BLUEMOUND RD

• STUDZ PUB SPORTS BAR & GRILL 6833 W NATIONAL AVE

• TAP CITY 7207 W NATIONAL AVE

• TAVERN AT Turner Hall 1034 N. VEL R PHILLIPS

• THE BACKYARD 2155 S KINNICKINNIC AVE

• THE BOTTLE 1753 S. KK

• THE BRASS ALLEY 1025 N OLD WORLD 3RD ST

• THE BRICK 6343 N GREEN BAY AVE

• THE BUBBLER 3158 S HOWELL AVE

• THE CORNER CLUB 4309 W GRANGE AVE

• THE LODGE 3800 E LAYTON AVE

• THE TAP ROOM 1301 MILWAUKEE AVE

• TOMKENS 8001 W GREENFIELD AVE

• TRACKS 1020 E. LOCUST

• TRINITY 125 E JUNEAU AVE

• UPTOWNER 1032 E CENTER ST

• VAGABOND 1122 N. EDISON

• WALKERS PINT 818 S 2ND ST

• WALTERS ON NORTH 6930 W NORTH AVE

• WHOS ON THRID 1007 N OLD WORLD 3RD ST

• WICKED HOP 343 N. BROADWAY

• WOLSKIS 1836 N PULASKI ST

• ZADS TAVERN 438 S 2ND ST

• ZI’S 8777 N. DEARWOOD DR

Go Crew!