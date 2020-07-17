Watch: News anchor catches tooth as it falls out during live broadcast

UKRAINE — A Ukrainian news anchor confirmed the truth that she lost a tooth during a recent live broadcast.
TSN reporter Marichka Padalko was in the middle of reading the news on Wednesday morning when the medical mishap occurred.
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Нова "слава" прийшла звідки не чекали …. і підтримка теж😍. Так, в мене справді сьогодні під час прямого ефіру ТСН о 9:00 випала частина переднього зуба). Це, напевно, найкурйозніший мій досвід за двадцять років роботи ведучою. Прямий ефір тим і прекрасний, що завжди непередбачуваний. Так, в 2013 я вперше прямо в своєму ефірі побачила кадри затримання свого чоловіка😪 на протесті під Київрадою, а кілька років тому мою ногу під час випуску несподівано почала облизувати собака, що забігла зі студії @snidanok Цього разу моя колега @nata_goncharova мені написала, мовляв, "ти так зреагувала, ніби ти щодня губиш зуби😀". Ні, не щодня😁. Просто саме зараз я вирішила виправити ту прикрість, яка сталася понад десять тому. В мене в спальні стояв важкий металевий будильник і одного разу дуже зацікавив мою маленьку доньку. Вона схопила його з підвіконня і почала розмахувати "іграшкою" навколо сплячої мами. І щойно я позіхнула, як маленька весела ручка відбила мені половину зуба. Зараз зважилася нарешті на більш радикальний ремонт. Тільки була не дуже уважна до заборони свого стоматолога надкусувати їжу передніми зубами до закінчення лікування. Власне, тому сталося те, що сталося… Чесно кажучи, думала, що інцидент пройде непоміченим. Саме цей епізод свідомо не виклали на YouTube канал ТСН. Але ми недооцінили уважність наших глядачів. Блогерка @ekulka виклала це в своєму профілі, і …. понеслося по всіх виданнях, і не лише українських. В усій цій історії мене особисто вразила та кількість підтримки, яку я отримала) – і в коментарях, і в особистих повідомленнях. Друзі, велике Вам спасибі❤️))). В будь-якій ситуації зберігаємо спокій💪 Завтра вранці побачимось📺 в @tsnua
Playing it cool, the broadcaster quickly put her hand to her mouth to catch the loose front tooth and continued with business as usual, as seen in a now-viral video.
“Yes, I really lost part of my front tooth today during the live broadcast of TSN at 9:00,” Padalko joked on Instagram, according to a translation. “This is probably my most curious experience in twenty years as a presenter. Live broadcasting is wonderful because it is always unpredictable.”
The newscaster revealed that that the dental dilemma was caused by an accident about a decade ago, when her young daughter knocked her in the mouth with a heavy metal alarm clock.
Fast forward to the present, and Padalko said that her news program “deliberately” did not post her recent chopper calamity to YouTube, for the sake of discretion.
“Honestly, I thought the incident would go unnoticed…. But we underestimated the attention of our viewers,” the anchor explained.
Moving forward, Padalko thanked fans for their support and praise of her steely nerves.
“We keep calm in any situation,” the seasoned journalist concluded. “See you tomorrow morning.”